屢摸年幼繼女胸部下體 退休的哥判入獄26個月

現年69歲的被告代號C.Y.S.，他原被控於1986年某日，分別3度在旺角某單位，猥褻侵犯約10歲女童Ｘ；另於1987年的某日，分別兩度在相同地點猥褻侵犯約11歲的Ｘ，他承認其中4罪，餘下一罪則於法庭存檔。王官判刑時引述辯方求情指，案發時被告妻子流產，在壓力大之下侵犯繼女紓壓，在本案被捕後有將事件和盤托出，多年間亦一直照顧事主母女。但法官指斥被告違反誠信，且愈來愈放肆，其行為對事主而言屬噩夢，令其感到害怕。法官最終就4罪判囚被告26個月。

案情指，1986年某夏日早上，被告走進Ｘ的房間，並拉高其上衣，用手撫摸Ｘ的胸部5分鐘左右。同日晚上，被告再走入Ｘ的房間，再次拉高Ｘ的上衣，撫摸她的胸部，當時Ｘ的母親正在洗澡。事發後一個月，被告再次撫摸Ｘ的胸部一小時左右，之後更脫去Ｘ的褲子及內褲，並分開其雙腿，用毛巾抹Ｘ的陰部約一小時。1987年某天早上，Ｘ在弟弟的嬰兒床下睡覺，被告又用力抓Ｘ的胸部。直到2022年，Ｘ才將上述事件告知輔導員，始揭發事件。被告在警誡下承認曾檢查及摸Ｘ的胸部，因她兩邊胸部大小不一，且承認曾用毛巾抹Ｘ陰部一次，因看見Ｘ褲子濕了。案件編號：DCCC 1157/2023