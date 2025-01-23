濫用公屋懲罰過輕 檢控率低僅4.2%

申訴署籲速搜證據 免超期限無法入罪 申訴專員公署於昨日公布房屋署打擊濫用公屋資源主動調查報告，並提出31項改善建議。申訴署表示，當局現行對濫用公屋個案的租戶懲罰過輕，最嚴重只是終止租約及5年內不可租屋；而房委會在過去7年，就濫用公屋個案檢控率最高只有4.2%。申訴署建議房委會應全面檢討提高檢控率的策略，要在檢控時效內搜集足夠證據；並應探討可否加重懲罰，透過行政措施實施額外處分。

申訴專員陳積志表示，整合了房委會及房協其中9宗濫用個案調查，發現對濫用單位租戶的懲罰過輕，例如有租戶把單位非法轉租牟利或虛報資產，甚至在單位內收藏私煙，結果只是被收回單位終止租約，以及在5年內不可申請公屋，但均沒有被檢控。而且有不少濫用公屋個案在被揭發時已過兩年時限，超出罪行追究期限無法檢控。

需耗5個多月始收回單位 陳積志以其中一個個案舉例，有租戶已定居海外，卻將在港公屋出租以牟利，被揭發後仍需耗時5個多月，房署才成功收回單位，而在該5個多月內租戶仍可持續將公屋非法出租，後果只是交回單位而毋須負上刑責。

申訴署就事件提出31項改善建議，包括建議房署及房協研究加重濫用公屋的懲罰，用行政措施實施額外處分，以增強阻嚇力；並建議探討加強與內地及澳門部門溝通，建立渠道以更快捷了解租戶是否擁有內地或澳門物業。

房署：已推舉報獎助調查 對於調查報告，房屋署發言人表示，剛於本月15日推出「舉報濫用公屋獎」，期望可以更精準地搜集更多濫用公屋資料以採取行動，並積極研究修改《房屋條例》，將嚴重濫用公屋行為刑事化，目標希望可在今年年中獲立法會通過草案，以加強阻嚇作用。

香港房屋協會隨即表示，一直接獲不同途徑的濫用公屋舉報，自2023年於機構網頁推出舉報電子表格後，合共接獲的舉報由2023年全年85宗，增加至2024年全年超過400宗。房協又將計劃在今年4月推出「舉報濫用公屋獎」，鼓勵市民提供懷疑被濫用公屋的個案資料，以提升公眾認知及協助濫用公屋個案的調查工作。