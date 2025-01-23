醫健：老有所醫：灰甲可以戰勝

早陣子天氣寒冷，不少老友記本身有灰甲但沒有適當處理，寒冷天氣下整天穿着不透氣的鞋和襪，灰甲旁的皮膚更開始發紅和發癢，甚至脫皮，怎麼辦呢？

忌與他人共用指甲鉗毛巾 其實灰甲絕對是可以戰勝的。首先，灰甲的正式名稱是「甲癬」，可發生在手指或腳趾，當指甲或趾甲受真菌感染便會患上，初期會出現離甲，漸漸出現皮屑，指甲或趾甲會變黃、增厚甚至變形。要注意，當一隻手指或腳趾出現灰甲但沒有適當處理時，很可能會傳染開去，例如傳染到同一隻腳的其他腳趾、又或另一隻腳的腳趾，甚至傳染給家人。傳染給家人的最常見途徑是共用指甲鉗，因此一旦發現有灰甲、香港腳或香港手等，必須即時停止和家人共用指甲鉗。其次就是毛巾，曾有病人因為家中共用毛巾，以致全家感染香港腳，進而發展成灰甲。

治療方面，有外用和口服藥物可選擇。外用的主要是藥水，可滲透入甲床殺死真菌，但必須持之以恒地使用。而口服的灰甲藥物亦即治療香港腳的口服藥，但由於治療灰甲需時較長，患者在服藥期間需定期抽血檢查肝功能以策安全。不論外用或口服藥物，治療灰甲一般最少需要數個月，嚴重的個案更可能以年計算。因此老友記千萬要有耐心，不可自行停藥，以免灰甲復發。

灰甲很多時不痛不癢，除了外觀可能沒明顯病徵，令老友記誤以為無治療的迫切性。其實延誤治療有機會出現嚴重併發症，包括細菌感染引致蜂窩性組織炎，故切記不可掉以輕心。

皮膚科專科醫生陳厚毅

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