西沙GO PARK開幕 全新運動娛樂好去處

西沙GO PARK集合戶外和戶內運動、娛樂、餐飲和休閒體驗。（陳德賢攝）

【本報訊】周末假期除了北上遊玩，一家大小留在香港亦愈來愈多好去處。由新鴻基地產發展的西沙大型綜合發展的西沙GO PARK昨日開幕。新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯致詞時表示，西沙項目是集團耗時數十年，亦是近年最大型的綜合發展項目之一，其中西沙GO PARK將成為香港的全新地標，將是每個港人的後花園。

發展商早前率先邀請共創明「Teen」計劃的師友到訪西沙GO PARK試玩多項新興運動，學員在開幕禮上分享試玩多項新興運動的感受，奧運劍擊金牌得主江旻憓亦即場試玩新興運動匹克球，場面熱鬧。她指運動除了讓自己快高長大、身體健康外，還可以讓我們追求一個最好的自己，看到自己愈來愈好，是很值得我們去享受過程。

郭炳聯表示，西沙GO PARK發揮西沙周遭有山有水的秀麗景色，打造成為每個香港人的後花園。該項目投放了大量的資金和資源，興建多項基建設施，包括擴闊道路、建設排水及排污系統等；又跟運輸署協調，增設多條巴士和專線小巴路線，包括全新巴士線直駁鄰近的大學站和烏溪沙站，所以交通更為便捷。西沙GO PARK集戶外和戶內運動、娛樂、餐飲和休閒體驗於一身。其目標是為全港的市民提供一個優質的運動休閒和旅遊的新地標。

推免費試堂體驗多元運動 政府表示，西沙GO PARK為公眾提供一個做運動的好去處，更設有一系列熱門及新興運動課程，例如網球、足球、3人籃球、高爾夫球，以及板網球、匹克球、棍網球等近年新興的運動項目，讓市民參與不同運動增添樂趣，亦有助政府提倡的推動運動普及化。

為了讓大眾體驗多元運動，GO PARK Sports特別推出限時免費體驗及優惠活動，包括免費運動試堂，每人僅限參與每項運動一次，市民需提前在GO PARK Sports手機應用程式中「預約活動」。