東呼即應：港女遊日撞車無刮痕 反責對方報案太古板

【本報訊】除了北上消費，香港人亦喜歡去日本旅行，有的人更會租車自駕遊。《東呼即應》近日發現網上貼文，有港女在網上講述在日本自駕遊的撞車經歷，指只是輕微碰撞並無刮痕，但日本人卻要報案，嫌對方「古板守規矩」。另有日本網民發相批評中國遊客將十幾個行李篋霸佔車廂，擋住列車通道門口。

一名年輕本地女子近日在社交平台發文，講述在日本雪地自駕遊撞車經歷。她說因為不慎車輪打滑，撞到前面一輛車，因碰撞輕微，車輛並無刮痕，但對方卻要報案，直指日本人古板守規矩；又稱若事件發生在香港，大家若無甚麼事，可各自先走。

貼文一出，立即引來不少批評聲音。有網民認為她有錯在先，竟然還責怪日本人「古板」；亦有人質疑女事主是「雪藏牌」司機。不過女事主澄清自己並沒有駕車，當時由另一男子駕駛。其實無論在香港或日本，遇上交通意外後最好報案處理，由警察記錄意外，保險公司才會作出賠償。

日民斥華客行李堆塞車門 日本人重視禮儀和守規矩，特別在乘搭公共交通工具的時候。有日本網民在社交平台上傳照片，指開往成田機場的一班列車上，車廂被十幾個行李箱霸佔，有的直放、有的橫放，行李箱堆至猶如一座小山，將列車通道門口完全阻擋。網民指是中國遊客所為，還生氣地說：「我真的很想教訓這些人」。無論哪個國家的遊客都好，到埗後懂得入鄉隨俗，做個大方得體的遊客，才是對人及對自己的基本尊重。