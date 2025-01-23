體育園明演練 3場館首同步測試

【本報訊】啟德體育園明日將舉行大型演練。昨日舉行跨部門演練記者會，執法部門表示，啟德體育園第3次演練將會同時使用3個場館，包括主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，預計有6.3萬人參與，為至今最大規模的測試。

參與人數達容量上限 執法部門指出，自去年10月至今，啟德已舉行超過10場演練，包括主場館、體藝館及青年運動場，以循序漸進測試場地的數量和規模，而今次測試人數為3個場館的上限，為至今最大規模的一次測試。

而今次測試將分為3個階段，分別是在傍晚6時起入場，模擬突發事件及疏散，以及自然離場，參加者由公務員及社區人士組成，目的是測試公共運輸的承載能力等，希望能強化相關部門的應變能力，並會因應性質及規模，專責組織不同事件，以過往經驗參考，尋找風險點為目標，提高安全系數，制訂預備方案。

體育專員蔡健斌表示，3個場地較早前已進行超過一次測試及演練，相信已各自準備就緒。運輸署助理署長/市區鄒炳基則稱，演練當日為工作日，進場時間與放工繁忙時間部分重疊，署方已和港鐵及巴士公司溝通，當日會加強服務，呼籲市民不要利用私家車前往園區，園區也不會提供上落客地點及停車場服務，希望公眾盡量使用公共交通工具到達會場。