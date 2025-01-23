工傷頻生 10年無改善議員炮轟

【本報訊】近日接連發生多宗嚴重工業意外，引起公眾對建造業安全的關注。立法會昨辯論「加強規管建造工程安全」的議員議案，提出議案的議員張欣宇認為過去10年建造業並沒有變得更加安全。亦有議員關注現時條例是否有足夠阻嚇力，期望職業安全法例不是「狐假虎威」。

僅處分總承建商 如隔山打牛 張欣宇指根據勞工處的數據，由2021年至2024年，每一年建造業的意外是超過3,000宗，而意外死亡的人數佔整體工業意外約八成左右。以每1,000人致命人數比例來說，數字是消防員的3倍以上。他表示，無論在政府和從業者的層面，幾乎所有的建築工地，業主、承建商及持份者都不遺餘力地去推廣安全文化，然而即使付出許多努力，過去10年建造業的意外死亡人數一直是持平，2014年是20人，到2023年仍然是20人，2024年更升至25人，1,000名工人的致命意外率一直穩定維持0.18%左右，數據顯示過去10年建造業並沒有變得更加安全。

他續指，由總承建商至工地管理人員再到前線工友之間，可能相隔10多層的架構，無論對總承建商的罰則有多重，到實際工地操作層面的影響力有機會是隔山打牛。他認為如果發生安全事故，應全方位追究有關崗位的責任。

具工會背景的議員林振昇指現時條例是否有阻嚇性仍是言之尚早，不希望職業安全法例是「狐假虎威」，「因為真正嘅大老虎可能就係發展局」。他舉例，以往將安全表現欠佳的工程公司從一般建築承建商名冊中除名，罰則比罰款更大，因此認同應修訂建築物條例釐清責任。他又指建築物除了美觀外，亦需要考慮建築安全設計，假如少人遵守應考慮立法，而現時沒規定「安全督導員」應接受的培訓則應規範化。