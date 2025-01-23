八達通派利是 勁獎888萬賀蛇年

【本報訊】蛇年將至，八達通於昨日宣布，下周一年廿八（27日）起至2月28日期間，派出總值888萬元的利是，以及超過6,000萬元的商戶優惠，總值超過6,880萬元，用戶最高可獲88元的利是。活動期間，用戶可透過手機或八達通App，掃描戶外廣告或於App內登入活動網站玩遊戲，以獲得八達通利是及商戶優惠券。

每日3時段可領取 是次派發利是將於3個時段進行，包括每日早上7時、上午11時及傍晚6時，用戶每天限搶一次利是，派完即止；用戶亦須於獲得利是當天及翌日兌換，否則利是將於第3天過期失效。另外，用戶需要將八達通連結至App內的「好賞嘟」獎賞計劃，於全港超過19萬個八達通消費點，單次消費滿100元可兌換2元、6元或8元利是，滿500元就可兌換88元利是。

八達通公司表示，今次派發利是的時段及適用消費點為歷來最多，希望鼓勵市民於農曆新年留港消費，及推動香港邁向無現金城市。參考以往的推廣活動，相信用戶消費額能增加三成至五成，希望藉活動令農曆新年間用戶的消費額增加兩倍至三倍。

而維園年宵亦於今日開鑼，執法部門將在銅鑼灣及天后實施特別交通安排，景隆街與東角道的駱克道、東角道，以及介乎東角道與百德新街的記利佐治街，由下午4時至午夜，以及於24日至27日每日中午12時至翌日凌晨3時劃為行人專用區。鄰近多條道路亦會視乎交通及人流情況實施封路。