通緝鍾劍華 3弟妹被帶走調查

【本報綜合報道】國安處上月平安夜向包括香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華在內6名在海外人士發出通緝令，正追查他們的資金流向。繼上周帶走鍾劍華的妻兒協助調查後，昨帶走其二弟、三妹和四弟調查，至中午時分，3人均陸續獲准離開。此外，英外相上周三與包括鍾等4名被通緝港人會面，鍾形容這次會面感覺像為了拍照。

對於10日內8名親友及前同事被帶走助查，鍾劍華回應網媒指公道自在人心，反問這些滋擾究竟說明甚麼，而他相信家人都是明白事理、能夠清楚分辨是非的人，「相信他們不會對我有任何埋怨」。

與英官對話 鍾暗指無誠意 外媒報道英國外交大臣林德偉及外交部政務次官衞倩婷等，上周三在英國外交部接見被通緝的鍾劍華、鍾翰林、劉珈汶和張晞晴。這是英方首度派出外相接見受影響人士，會面長達約一小時，衞倩婷坐足全程，而林德偉則逗留約10至15分鐘，鍾劍華指英方的回應沒新意，又形容會面感到像為了拍照。

衞倩婷前日在社交媒體貼文，指英國把香港社群的安全放在第一位，又指林德偉於上周會見最近被港通緝人士時，已經明確表示了這一點，又說「外國政府試圖脅迫、恐嚇或傷害海外批評人士的行為是不可接受的。」

外媒引述鍾劍華指英方在會上問及哪一個國家應對跨境鎮壓方法比較好。他反問「為甚麼英國不去想想發展一套最好的應對方法呢？但她也沒有答我。」劉珈汶則提及香港駐倫敦經貿辦的地位及會否制裁官員的問題；張晞晴指有提出在會面後跟進保護被通緝港人的計劃等，但當局暫時未有回覆。她說：「希望他們能夠盡快回覆，因為後續的行動才是重點，不是打完卡就了事。」