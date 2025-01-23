涉發布煽動貼文 巴士技工還押

被告被控於2024年3月29日至2025年1月21日期間（包括首尾兩日），在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在Facebook發布陳述、相片及/或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑他人在特區作出暴力作為；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。案件編號：WKCC 348/2025