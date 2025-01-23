涉發布煽動貼文 巴士技工還押
【本報訊】一名男子涉嫌多次在Facebook發布具煽動意圖的貼文，被國安處拘捕並被控明知而發布具煽動意圖的刊物，違反《維護國家安全條例》第24條，案件昨日在西九龍法院首度提訊。
前日被捕 無保釋申請
被告暫時毋須答辯，裁判官將案件押後至3月3日再訊，以待進一步調查。被告沒有保釋申請，候訊期間繼續還押。
36歲被告李俊傑，報稱任職巴士技工。被告於前日被捕，昨日被帶上法庭。控方申請將案件押後，以便執法部門進一步調查，並反對被告保釋。被告沒有保釋申請。裁判官應控方要求押後案件，下令被告繼續還押。
被告被控於2024年3月29日至2025年1月21日期間（包括首尾兩日），在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在Facebook發布陳述、相片及/或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑他人在特區作出暴力作為；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。案件編號：WKCC 348/2025
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：