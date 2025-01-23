赴美目的惹法官質疑 黎智英稱僅游說支持

曾指修訂逃犯例動機 旨在將反對派送內地 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨繼續接受控方盤問。黎承認曾在公開演講中，認同修訂逃犯條例的目的，是將反對派移送內地。他否認屬誤導，反指有百萬人參與反修例遊行。法官質疑，百萬人被誤導也是有可能的。庭上透露，2019年7月，黎智英赴美見蓬佩奧等人後，即提出讓美國國會議員來港實地考察；他亦親自跟多名訪港美國議員見面。

晤蓬佩奧着美制裁中港領袖 庭上提及，2019年7月，黎智英先後跟美國前國務卿蓬佩奧及前白宮國家安全顧問博爾頓見面。黎同意，跟蓬佩奧見面時，曾表示美國可以制裁有份鎮壓和打擊這次運動的香港和內地領袖。黎亦同意，跟博爾頓會面時，曾叫他行動，不過黎否認行動包括制裁中港官員。控方問，黎赴美之行的目的，是否游說外國制裁中方？黎稱只是游說支持，並鼓勵香港年輕人。

2019年7月10日，黎智英在保衞民主基金會（FDD）活動中發言，着美國在這場冷戰中，利用道德權威打勝仗，謂這就像對手赤手空拳上戰場，而你卻擁有核武器，可迅速解決對方。黎昨重申，核武器只是用來比喻道德價值。法官質疑，觀眾單聽發言，如何得知屬比喻？黎強調，在價值觀層面，他站在美國一方，而中共是其敵人；但他對中國沒有憎恨或厭惡。

發言期間，當黎智英被問到逃犯條例修訂是否實際上跟殺人犯來港與否無關，而是特意設計，用以移送北京政府的反對者往內地；黎表示同意說法。控方問黎是否誤導觀眾？黎指他同意殺人犯移交只是藉口，又提到有百萬人遊行反對修例。法官指，不能排除百萬人也被誤導，因為他們讀了報紙，相信了黎的講法。黎回應稱，他的影響力沒這樣大。

部分年輕示威者行為屬暴動 對於特朗普以暴動一詞來形容香港示威，黎智英稱部分同意，指出部分年輕人行為確屬暴動，但大部分示威均和平進行。此外，控方指，對話紀錄顯示，Mark Simon看來不時把內幕消息告訴黎，顯然地跟美國政府關係密切。黎否認並稱相關資訊不屬內幕消息，但同意Mark Simon跟美方有一些關係。黎承認，2019年7月，曾提出讓美國國會議員來港作實地考察。同年9月至10月，他曾先後跟美國參議員克魯茲（Ted Cruz）、史葛（Rick Scott）和霍利（Josh Hawley）見面，但現已忘記會面內容。

控方另就2020年黎智英的文章及發言作提問。2020年5月，黎智英在《紐約時報》撰文，提及報復中國的方法，包括撤銷中港官員子女的學生簽證。黎承認，撤銷學生簽證可被視為制裁。翌月，黎接受美國一智庫訪問時，曾說美國應該實施制裁以懲罰中國。控方指，黎一直抱持懲罰中國的想法，但黎否認。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點