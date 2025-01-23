洩私隱個案增 港府擬加強罰則 中小企頭痕 憂經濟差百上加斤

【本報訊】無論政府部門或私人企業洩漏個人資料的事故頻生。議員簡慧敏昨在立法會提出口頭質詢，關注防範個人資料外洩及金融罪案。政府回覆指去年洩漏個人私隱的個案217宗，較前年倍增，當局擬修例加重罰則，但中小企對此有疑慮，故此當局會研究罰款的水平。

當局指過去數年私隱專員公署接獲的個人資料外洩事故通報，以及主動調查的資料外洩事故，每年總和約為100多宗，2024年的數字呈上升趨勢，達到217宗。當中約10%屬外洩個案，涉及資料處理不當而導致。

當局研分階段實施 針對近年個人資料外洩事故呈上升趨勢，私隱署從多方面作出應對，一方面更新相關指引，並加強宣傳教育工作，同時亦加強執法工作和研究修訂個人資料私隱條例，以遏止有關的情況。

對於修例加重罰則方面，當局指有業界深表關注，特別是在目前經濟困難的情況下，對中小企業會造成很大的影響和壓力。對此，政府亦能了解業界的憂慮，政府正研究考慮適當調整修例的建議，例如是否可分階段實施修訂的建議，以減少對業界可能造成的影響，以及適當釐定行政罰款的金額，在起阻嚇作用的同時，亦可在一個接受的水平，政府會爭取盡早完成研究和制訂具體的修例建議，並諮詢立法會的意見，以期盡早修訂私隱條例。