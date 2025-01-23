針對內地來港大學生宣傳防騙 議員指語言問題 直接無視短片

【本報訊】騙案手法層出不窮，近期本港和內地大學生墮電騙的個案趨增，政府日前指執法部門和各大學共同製作了很多宣傳短片，亦有從不同方式發放資訊。有議員認為新來港學生「根本唔睇」現時的宣傳，有需要「用少少強迫的方法」宣傳。

港大學生媒體日前表示，校方日前向全校學生發電郵，要求學生在2月10日前，在學校電子平台完成執法部門提供的「防詐騙問卷」，以確保可持續使用圖書館等大學設施。該學生媒體在前一日的貼文標題，曾形容相關措施是「威脅」。翻查資料，除了港大，其他大學亦有類似措施。

倡以「強迫方法」宣傳 被問及如何看待該學生媒體認為相關措施「威脅」學生，身兼高才通人才服務協會創會會長的議員尚海龍指現時宣傳主要以廣東話為主，新來港學生對這些宣傳方式「有免疫力」、「根本唔睇」，認為有需要「用少少強迫的方法」宣傳，讓學生真正接觸到相關議題。他舉例指早前出現的假學歷中介問題，為內地生為了撇清關係，反而墮進圈套。