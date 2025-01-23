釣魚電郵自稱人事部 上當率最高

【本報訊】近期各類騙案極為猖獗，其中「釣魚」電郵騙案經常出現。執法部門日前公布本港電郵騙案數字，顯示近5年相關騙案持續下跌，由2019年816宗跌至前年208宗，而去年首11個月則有187宗，損失金額約為1.6億元，涉款比前年同期減少約三成半，絕大部分個案仍以針對企業為主。部門曾聯同216間本地企業，逾3.7萬人進行釣魚電郵演習，結果發現以「人事部門問題調查」為題的釣魚郵件最易令員工受騙。

執法部門指，近年企業與市民整體網絡安全及防騙意識有所提升，令電郵騙案數字下降，但仍不能掉以輕心。去年8月至12月期間，部門舉行一年一度的釣魚電郵演習，吸引共216間來自不同行業的機構參與，而參與人數更達37,220人，增幅較前年超過2.6倍。

參與演練的員工於一個月內，共收到4封不同主題的模擬釣魚電郵，包括「人事部門問卷調查」、「銀行帳戶安全警示」、「IT部門系統測試請求」及「視像會議邀請」。若員工點擊電郵內的連結，進入預設網站，便會視為「上釣」。

「公司」發出強制調查 不虞有詐 結果顯示，釣魚連結點擊率最高的是「人事部門問卷調查」郵件，達到9.5%，其次是「銀行帳戶安全警示」及「IT部門系統測試請求」電郵。部門解釋，人事部電郵點擊率最高，相信是由於郵件註明由參加者的公司發出，且郵件內聲稱該調查屬強制性，令員工不虞有詐。