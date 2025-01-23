「猜猜我是誰」又敲門 賤賊呃150萬棺材本

認親認戚兩月犯12案 專吼長者製恐謊 本港騙案成風，其中主要向長者埋手的「猜猜我是誰」騙案，數字更呈上升趨勢。執法部門經調查後，早前鎖定一個詐騙集團，相信該集團至少騙取8名長者逾130萬元棺材本。其中一名八旬老婦更慘被「呃完再呃」，誤信騙徒而支付共約17萬元「保釋金」救子。至本周一，警員拘捕一名懷疑收取騙款的男子，懷疑他除牽涉上述騙案，另涉4宗同類案件。執法部門提醒，年近歲晚，詐騙活動可能更趨頻繁，市民應小心提防，並留意有否可疑人士接觸長者。

扮朋友相約收款 男子被捕 針對「猜猜我是誰」電話騙案頻生，執法部門經情報收集，鎖定一個犯罪集團，相信該集團牽涉至少8宗騙案。初步調查顯示，8宗騙案的犯案地點遍及全港，騙案受害人為年齡介乎76至93歲長者，他們被騙去3萬至85萬元不等，總金額超過130萬元。至本周一，警員在旺角區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名50歲男子，懷疑他負責向受害人收取騙款，並且牽涉另外4宗同類騙案，當中有兩宗案件仍未被舉報。

調查人員指出，被捕人士所牽涉的12宗騙案，涉款約150萬元，分別發生於去年12月及今年1月，手法均是隨機致電受害人，再假扮他們的子女或親友，訛稱自己因捲入刑事案件被執法部門扣留，急需受害人提交保釋金。

嫗先後交17萬「保釋金」救子 稍後，另一騙徒便會現身，冒充是受害者子女或親友的朋友，相約受害人到指定地方或直接上門交收款項。直至受害人事後聯絡其家人，始知自己墮入騙局。

其中一宗案件，一名81歲婆婆因愛子心切，被騙徒「呃完再呃」。該名婆婆收到騙徒假扮其兒子來電，聲稱自己與人打架被捕，急需保釋金。婆婆心慌意亂，隨即把款項交予騙徒，再於事後致電兒子查問其情況。雖然兒子強調自己安全及沒有被捕，千叮萬囑婆婆切勿輕信騙徒，但婆婆再收到騙徒來電時，又再應對方要求「加碼」支付騙款。婆婆共痛失約17萬元積蓄。

在去年第4季，新界南區錄得110宗「猜猜我是誰」電話騙案，損失金額高達620萬元。執法部門呼籲，市民面對陌生來電應保持冷靜。