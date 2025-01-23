ZZ系列車牌料下月起「面世」

【本報訊】運輸署表示，正分配「ZV」系列的傳統車牌號碼，按目前分配速度估計，預期今年2月或3月開始分配「ZZ」系列。署方在「ZZ」系列車牌號碼分配完畢後，會由「WA」系列起，按反向字母系列順序重新分配已歸還予運輸署的傳統車牌號碼。署方指，至今約有300萬個歸還運輸署但未再配予其他車輛的傳統車牌號碼，估計可滿足未來約20年的需要。

未來將「WA」反向字母分配 根據現行傳統車牌號碼分配系統，除部分前綴英文字母系列被保留予特定用途外，運輸署一直按「AA」至「ZZ」字母系列順序分配，而尾隨數字則由電腦系統隨機抽取及編配至登記車輛。署方正分配「ZV」系列傳統車牌號碼，按目前分配速度估計，預期今年2月或3月開始分配「ZZ」系列。署方在「ZZ」系列車牌號碼分配完畢後，會沿用現行格式，分配早前已歸還予運輸署的傳統車牌號碼。

署方將由「WA」系列起，按反向字母系列順序重新分配已歸還運輸署，但未再配予任何車輛的傳統車牌號碼，即先依次分配「WA」至「WZ」系列，接着分配「VA」至「VZ」系列，以及「UA」至「UZ」系列等。署方指出，至今約有300萬個此類未再配予其他車輛的傳統車牌號碼，估計可滿足未來約20年的需要。