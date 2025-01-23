一次性沙頭角邊境通行證 內地居民1‧26起可網上申請
【本報綜合報道】廣東省深圳市出入境邊防檢查總站周三（22日）發布通告，為進一步便利人員進出沙頭角邊境特別管理區，經國家移民管理局批准，深圳出入境邊防檢查總站決定對一次有效《沙頭角邊境特別管理區通行證》開通網上辦理渠道。
下周日（26日）起，內地居民可通過「沙頭角邊境特別管理區通行證辦理」微信小程序，申辦一次有效《沙頭角邊境特別管理區通行證》。同時，為便利家庭遊、團隊遊出行，網上代辦亦可，每個微信小程序用戶單日最多提交10次申請，每次申請最多同時為5人申辦通行證。
仍可辦理紙質證件
線上獲發通行證的內地居民持本人有效居民身份證，經邊檢機關查驗後，即可進出沙頭角邊境特別管理區，毋須線下申領紙質證件。除網上辦理外，內地居民也可以前往沙頭角邊境特別管理區通行證辦證中心現場辦理紙質證件。
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