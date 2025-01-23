一次性沙頭角邊境通行證 內地居民1‧26起可網上申請

下周日（26日）起，內地居民可通過「沙頭角邊境特別管理區通行證辦理」微信小程序，申辦一次有效《沙頭角邊境特別管理區通行證》。同時，為便利家庭遊、團隊遊出行，網上代辦亦可，每個微信小程序用戶單日最多提交10次申請，每次申請最多同時為5人申辦通行證。