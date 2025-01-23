東方為民請命解憂 愉景灣擱淺輪終移走

曾3次溢油火警 今海洋回復乾淨寧靜 本港接連有貨輪擱淺並疑被人棄船，本報去年底以頭版報道大嶼山愉景灣近蘅峰對開水域的擱淺船隻後，近日再追問海事處就移走相關船隻的進度以及相關費用等，該處首度披露船隻在拍賣時由新船東僅以1.6萬元購入船隻，惟因逾時未清走而被海事處檢控，船隻最終於今年1月初移走。而本港過去3年有逾70宗船隻在本港水域擱淺的報告，當中有5宗由海事處處理。

前年起擱淺於愉景灣對開域的貨輪，曾出現3次溢油及火警。本報跟進報道後，海事處回覆指按既定程序，於2023年10月20日對該船進行刊憲，並發出公告將其扣押及進行公開拍賣，拍賣清單上列明該船隻已擱淺，部分船體已浸入水中。據網上公開拍賣資料顯示，新船東以1.6萬元於去年1月31日取得及擁有該船並隨即展開打撈工作，強調政府不會就打撈工作提供任何資助或補貼。而海事處於去年7月發出移除通知書，船東卻因未能於指定日期屆滿前將該船全部移走，而被海事處檢控，有關檢控程序仍在進行中。

3年71船隻擱淺 2宗仍跟進 本報記者就相關沉船的後續，再向揭發事件的愉景灣居民Billy查詢。他指去年12月底有兩隻躉船停泊沉船附近並綁上繩索，估計正進行最後打撈工作，沉船最終於今年1月初徹底清理，他感謝《東方》積極跟進。他指早前報道刊出後多了人關注，指沉船附近海域有居民釣魚及游泳，盼當局認真看待及清走該船隻殘骸，如今《東方》報道後沉船終被清走，還市民一個乾淨而舒適的海洋。

事實上，船隻在本港水域擱淺時有發生。根據海事處最新回覆的數字，該處過去3年，接獲71宗船隻在本港水域擱淺的報告，現時仍有兩宗包括上述船隻的擱淺事件在跟進中，而其餘69宗擱淺船隻已移離相關水域，包括有5宗由海事處處理。就上述船隻，該處指由於該船體積較大，故船東需時完成，該處一直與船東就相關工作進度保持緊密溝通和敦促船東盡快移走該船。