紅館3年錄27場演出超時「罰款」

【本報訊】每逢演唱會完結，歌迷都會大叫Encore（加演節目），或者導致演出超時。文化體育及旅遊局局長羅淑佩披露在2022年至2024年間，香港體育館（紅館）共有27場演出因為超時結束，而導致主辦單位須繳付額外租金，當中主要原因是歌手演出超時；伊利沙伯體育館、中環海濱活動空間和灣仔海濱活動空間則未有因演出超時而須繳付額外租金。

促檢討開放時間限制 議員嚴剛引述團體指，本港部分公共空間的開放時間僅至晚上11時，令不少吸引旅客的活動未能進行，而原擬在港舉辦的大型魔術節活動亦因此取消，詢問當局有否重新檢討有關場所舉辦運動及演藝等活動的開放時間限制，尤其延長非核心住宅區域的公共空間之開放時間或實行24小時開放。

羅淑佩以書面回覆指，現時舉行活動需經不同政府部門審批和支持。若戶外公眾娛樂活動不涉及音樂、曲藝或歌唱表演，只要沒有噪音滋擾鄰近居民，則不會作出任何噪音管制要求，主辦機構亦可以舉辦活動至晚上11時後。若果音樂、曲藝或歌唱表演活動有可能產生小量噪音，主辦機構可調校揚聲器的數量、位置、方向及音量，減低活動產生的噪音，以符合晚上11時後噪音不應在鄰近民居可以聽到的要求。

至於即將在3月啟用的啟德體育園，羅指多個本地和海外的活動推廣機構亦已決定或計劃租用園區內不同的設施，相關部門審批活動時，同樣會按周邊環境和個別活動實際情況及需要，積極作出整體考慮和配合；場地運作時間會作靈活調整。