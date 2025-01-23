疫後84貴賓訪港 庫房逾300萬埋單

【本報訊】為使香港以外地區人士了解本港的最新發展，政府的「貴賓訪港計劃」在過去3個年度，截至去年底共接待了84個訪客，涉及開支303.4萬元，但對於部分行業領袖因其身份有一定敏感性不便接受政府贊助及邀請，政府沒回應有否制訂措施以促進本港與國際之間的民間交流。

民政及青年事務局局長麥美娟回覆議員葉劉淑儀的書面質詢，指「貴賓訪港計劃」所涉開支從政府新聞處的年度撥款支付。2020/21至2021/23年度這3年間因受2019冠狀病毒病疫情影響，首兩年並無貴賓在該計劃下訪港，而第3年則有兩名訪客，有關開支約為3.4萬元；2023/24年度有39名訪客來港，有關開支約為190萬元；2024/25年度（至2024年12月底）有43名訪客來港，有關開支約為110萬元，又指這些訪客來自內地、非洲、美洲、亞洲、歐洲、中東和大洋洲，涉及的界別包括政府、商界、學術、藝術文化、創新科技、國際/區域組織和智庫等。

稱助拓展港國際聯繫 對於訪客增長，當局認為可見「貴賓訪港計劃」能有效「請客來」，有助拓展香港的國際聯繫，政府會繼續用好這個計劃，對外宣傳推廣香港的優勢。

至於葉劉問及鑑於有意見認為部分行業領袖因為其身份具一定政治敏感性，不便接受政府贊助及邀請，政府有否制訂措施以促進民間交流；如有，詳情及成效為何；如否，原因為何？當局僅回覆指政府現時透過「貴賓訪港計劃」以及其他不同的措施，促進與世界各地不同持份者的交流。相關政策局會繼續按照其政策目標，深化與持份者的交流和合作。