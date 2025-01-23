亂石投林吸人才 難覓匹配工作成障礙

【本報訊】政府要搶人才，立法會昨通過有關推動香港教育及科技和人才一體化發展的議案。有議員直指現時相關政策是「亂石投林」，高才未必能找到與自身產業匹配的工作，只能失望而回；另一議員管浩鳴指，高才通計劃沒以工作為基礎，導致外地專才「一窩蜂」申請，但長期留港發展的數量是個未知之數。

議員陳紹雄指有高才來港後只有配偶找到工作，但計算續簽時假如配偶不符合申請資格，就只能帶着對本港的負面形象失望而回，又指政策根本問題在於，以「亂石投林」形式補充人才，高才未必能找到與自身產業匹配的工作。他說：「但現實係創科產業尚未形成規模，無法提供大量就業機會，試問嚟香港嘅高端人才又點會搵到心儀嘅工作呢？」

除指高才通計劃欠以工作為基礎外，議員管浩鳴又指現時本港教育、科技及人才處於割裂的狀態，政府積極投放資源也未能帶動私營機構投資。他認為政府「交足咁多年學費」應檢討原因，否則只是「紙上談兵」。

勞工及福利局局長孫玉菡同日在立法會回覆口頭質詢，指直至去年12月底共收到11.6萬宗高才通申請，當中接近9.2萬宗獲批，超過7.5萬名高才帶同家人來港。他指高才通計劃推出剛滿兩年，逾半的高才已就業，多數每月收入中位數約5萬元，而當中的四分一每個月就業的收入高達10萬元或以上。

當局指數目少 拒披露續簽詳情 他指高才通的首批簽證在上個月底開始陸續到期，當局指目前完成審批的只有極少數，不足以提供有意義的統計分析，當累積至一定數量續簽申請之後，政府會詳細分析和適時公布相關的統計數字。提出質詢的議員周小松對回覆表示失望，批評政府藉詞拒絕披露有關數字，如何令到公眾認為政府在審批續簽申請的時候會嚴格把關。孫解釋，首個高才通申請的到期日是去年12月27號，因此數目少。

議員吳永嘉指高才失業會續簽失敗，若輕易地不讓人才續期，會否跟挽留人才的目標背道而馳，關注政府會否把失業的高才轉介至人才服務辦公室，協助他們和有關機構配對，以填補香港人力短缺的職位。孫指在職業配對方面，人才辦已做了大量工作，幫助很多高才、優才找到工作，即使人才的學歷背景多優秀，續簽時無法在港獲得僱用或沒開辦業務，均不會獲續簽。