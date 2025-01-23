千億財赤緊扼頸 促削部門開支10%

回應高官公僕減薪 推機制擋箭答非所問 政府早前改口估計本年度財政赤字在1,000億元以下。有議員昨在立法會口頭質詢當局如何減赤，更有議員不滿政府要求各部門削減開支1%太低，事關部門不會「自己削肉」，認為應效法美國富商馬斯克針對政府部門的手法，由上而下「開天殺價落地還錢」要求各部門削減10%開支；亦有議員要求問責官員及公務員減薪，甚至有議員指現時政府最需要去面對的是薪酬開支的升幅，要把平均的6%削一半。對於減薪的建議，當局僅回應有既定機制。

社福界議員狄志遠質詢政府如何遵從《基本法》第107條有關政府財政應量入為出、力求收支平衡避免赤字的規定。他指現時的財政儲備較2020年的11,603億元蒸發近一半，政府會否為儲備水平劃線，公務員和問責官員會否減薪或凍薪；他又指截至上個財政年度，政府發債超過2,000億元，未來5年亦會繼續發債，關注政府會否就發債金額訂定終極上限，以避免債務總額大幅超過本地生產總值而引發債務危機，以及政府在短、中、長期方面如何解決財赤。

對於政府的經常性開支，議員田北辰在會後指出，由2014至18年的4年間，每年平均增長6.21%，而那幾年香港的GDP平均每年5.5%，過去10年香港平均的薪金指數每年升幅是3.3%，政府薪酬開支的變動則是6%，因此現時政府最需要去面對的是薪酬開支的升幅，要把平均的6%削一半。

息率孤寒 發債認購不足 至於政府發債有否上調空間，他指發債率佔本地GDP 9至13%，跟日本的255%、新加坡的168%、美國的122%相比，形容本港的財政穩定和健康是「戴了10個頭盔」。至於早前政府發債認購不足，主要原因是息率3.5%「孤寒到暈」，如息率去到4%認購情況會踴躍得多。他又指鐵路建設開支達3,000億元，建議當中70%由政府舉債，餘下900億元由港鐵舉債。

財經事務及庫務局局長許正宇指政府正積極研究加大財政整合力度以控制開支增幅，包括要求政府部門再審視資源分配及工作優次，並通過重新調配資源以應對社會需求。他重申政府一直嚴格控制公務員編制，預料截至今年3月底，編制將減少至19.4萬個職位，而各部門將通過重新優化工作優次、內部調配資源、精簡流程及應用科技來提升效率，重申公務員薪酬是行政長官會聯同行政會議將按照既定機制，考慮6大因素以決定調整幅度。

議員鄧飛指去年預算案公布最大支出是基建投資，增幅接近20%，其他社福、醫療、教育則從來都是支出的「大頭」，關注節流是否「一刀切」，還是按比例看那個政策範疇是「大頭」就重要削減；另一議員劉智鵬關注政府會否審視開支的迫切程度，讓一些項目可延緩半年在一年之後才落實；議員謝偉銓關注政府發債年期較短的原因，將來還款的利息支出涉款多少。

許回應指政府一直以來都要求政策局檢視不同政策範疇裏的一些工程開支。政府已發債的最長年期是20年，釐定發債時間長知須視乎巿況和巿場接受能力。