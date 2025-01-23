竹戰不忿輸錢 打盲17歲仔 兩男認罪還押 2‧10判刑

【本報訊】一名年輕倉務員於2023年在大角咀的派對房間內因打麻雀輸錢感不忿，繼而夥同一名男學生以鐵棍襲擊贏錢的17歲男學生，更搶去他銀包內的1.2萬元，事件最終令事主左眼失明。該名倉務員與其同夥昨於高院承認搶劫罪及有意圖導致他人受嚴重傷害罪，辯方求情時披露該青年在還押期間嚴重受傷，望法官判刑時予以考慮。法官最終決定先替兩人提取背景報告，並押後至2月10日判刑，期間兩人須繼續還押。

另搶走事主銀包內逾萬元 兩名被告依次為19歲倉務員趙俙迪及17歲學生溫知新，兩人同被控搶劫罪及有意圖導致他人受嚴重傷害罪。控罪指，兩人於2023年4月18日在大角咀福昌工廠大廈搶劫17歲的男事主現金1.2萬元；另在同日同地點，有意圖非法及惡意地對該男事主造成嚴重身體傷害。辯方求情時指，被告趙俙迪在2023年還押期間，身體嚴重受傷，雖然現時康復進度良好，但希望法官念及其受傷情況給予酌情減刑。

案情指，被告趙俙迪與其友人於案發當日凌晨時分，在案發的派對房間內打麻雀，17歲事主其後到達，並加入打麻雀。趙最終輸錢，相反事主贏了約500元。其後，趙離開房間，事主則與另外兩人在單位睡着。清晨6時許，事主突然感左眼劇烈疼痛，並看見趙手持鐵通站在他面前攻擊其頭部，襲擊過程維持約3分鐘。當事主恢復意識，他發現錢包內的1.2萬元不翼而飛。在場其他人醒來時見被告溫知新手持7吋長短刀指向男事主頸部，趙被問到襲擊原因時，亦稱自己受人指使，事件最終報案處理。

趙被捕後於警誡錄影會面下指，當晚自己輸光所有金錢，在離開房間後不滿事主贏錢後表現風騷，決定帶同鐵棍並叫上友人溫知新返回案發地點襲擊事主，並從事主錢包內取走金錢。溫則指當日早上與趙一同到涉案地點，見到趙用鐵棍攻擊事主頭部3下至4下，他遂取刀威脅其他在房間內的人不准輕舉妄動。事主接受治療後發現他左眼完全視網膜脫離、脈絡膜脫離及脈絡膜上腔出血。辯方庭上確認事主左眼的情況可視為失明。案件編號：HCCC 158/2024