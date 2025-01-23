樓上吧黑幫大戰 揮刀掟櫈殺聲震天

【本報訊】黑幫接連掀起腥風血雨敲響治安喪鐘，近日網上流傳兩段影片，顯示有兩批人在尖沙咀金巴利中心一間樓上酒吧互毆，期間有人更揮刀掟櫈，嚇煞在場人士。據了解，毆鬥者疑分屬兩個黑幫，惟未知何故衝突。

天眼攝群煞蜂擁 顧客瑟縮 消息指，事發於上周日（12日），當時兩幫人在不同枱「各有各飲」，未幾爆發爭執。雙方先是吆喝指罵，未幾劍拔弩張升級成肢體推撞，其他酒客察覺勢色不對，紛紛遠離避之則吉。其中一段長達6分鐘的影片顯示，期間有人手舉利刀，亦有人擸起櫈及巨型燈箱當作武器，大家在狹窄空間「短兵相接」，擾攘一番後，部分人從門口退走，打鬥始漸告平息。

另一段影片則顯示走廊情況，可見多名惡形惡相的大漢步出電梯，懷疑響應「吹雞」趕來助陣。期間，有相信是打算前來酒吧消遣的市民，在門外「撞正」群煞從酒吧蜂擁而出，被嚇至瑟縮電梯口不敢妄動，最後趁一批惡煞走過後，始匆匆覓路離去。此外，片段亦顯示有懷疑參與打鬥人士，撤離時不慎跌倒，繼而絆到其他同夥，情況甚為狼狽。該批人士逃走後，走廊僅餘下一張被掟出的櫈及點點血漬，而另一批人稍後亦離開酒吧，施然乘搭電梯離去。

執法部門接獲報案，隨即派員到上址調查，並在現場發現一名懷疑是黑社會成員的32歲男子，他的右肩懷疑中刀，留下約兩吋長傷痕，惟不肯透露受傷原因。他經救護員敷治包紮後拒絕送院。執法部門已就事件展開調查。