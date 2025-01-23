13煞亂刀斬黑漢亡 治安淪喪 血染元朗

浴血臥倒

天眼直擊 清晨無警時分 4車閘的士追殺兇狠 昨日清晨，4名青年男女在元朗一工廈樓上酒吧消遣後擬截乘的士離開，突遭群煞分乘4車閘停圍堵，至少13刀手跳車追斬兩男。其中一男事主折返擬登乘的士，卻遭刀手追斬多刀重創倒地。兩傷者經搶救後，其中24歲青年傷重身亡，執法部門把案件列「謀殺」及「傷人」並追緝兇徒。據悉，死者與施襲者俱是黑社會成員，懷疑事涉私人恩怨。這已是6日內第3宗涉及黑幫的街頭血案，不但反映治安淪喪，更凸顯黑社會囂張跋扈，視執法者如無物！

4男女工廈吧消遣後遇伏擊 現場為元朗宏業西街12-18號喜業工廠大廈對開。昨日凌晨約1時半，兩名分別姓陳（24歲）和姓鄭（28歲）男子，與兩名女友人到上址一樓上酒吧飲酒消遣。至清晨約5時半，4人在工廈地面擬截乘的士離去，隨即有3輛白色及一輛深色私家車疾馳而至，其中一輛更閘在的士車頭，多名刀手落車走向的士，一名穿黑衣的男事主見狀即拔足逃命。

同一時間，一名身穿白衣、已登上的士的男事主赫見不妙，慌忙拉開的士車門落車逃走，群煞隨即兵分兩路，其中有至少8名刀手追殺白衣事主。此時，與事主同行的一名黑衣女子被嚇至不知所措，的士司機則落車查看，並且關上前排左車門。

負傷折返 兩遭「補刀」遺血路 其後，追殺黑衣男的至少5名刀手返回現場，部分追殺白衣男的刀手同告折返。不久，該名被追斬的白衣男負傷返回現場，並擬拉開的士後排右邊車門登車，詎料車門疑因上鎖未能開啟，一名兇徒見狀，隨即從後狠劈兩刀，白衣男不支跌坐地上，另一兇徒見機不可失再衝前施襲。此時，一眾兇徒返回私家車離去，的士亦駛離現場，一名騎乘單車的市民途經更「掂行掂過」。

詎料，最後一輛擬離開現場的深色私家車突然停下，一名刀手再落車「補飛」疑把對方置諸死地。跌坐地上的白衣男雖爬前閃避，惟仍至少身中5刀，血流如注攤臥路中，路面遺下斑斑血漬，一名短裙女子事後查看白衣男傷勢。

救援人員接報趕至，發現一名姓陳（24歲）男子手腳及背部中刀，重創倒臥血泊，他昏迷被送往博愛醫院搶救，惜至早上6時38分被證實死亡。另一名姓鄭（28歲）男子背部多處受傷，清醒被送往博愛醫院後，再被轉送屯門醫院，經治理後情況穩定。

案列謀殺 追緝兇徒查動機 警員圍封工廈車閘及對開路面調查，現場地面遺下大攤血漬，與死傷者同行的兩名女子則在場助查。執法部門經初步調查後，把案件列作「謀殺」及「傷人」，正追緝兇徒及追查行兇動機。

消息指，遇襲兩名事主俱持香港身份證，死者是黑社會成員，活躍元朗區，傷者則聲稱沒有黑社會背景，沒有欠債及沒有與人結怨。據悉，初步相信施襲者俱是黑社會成員，不排除血案涉及私人恩怨。有街坊則指事主光顧的樓上酒吧夜夜笙歌，形容「成晚嘈喧巴閉」。

閘車圍堵 多名警員於兇案現場調查。（吳鎮興攝） 拔足而逃 地上留下大攤血漬。 同行女子在場助查。（胡德威攝）