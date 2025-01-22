笑看天下：狂徵關稅無助黃金時代

特朗普日前宣誓就任美國第47任總統，佢發表就職演說，稱「美國黃金時代現正展開，衰落已經結束」。事實是否如此，能否令美國再次偉大，其未來4年施政，能否一洗拜登政治、經濟上的失敗，目前無疑言之尚早。

特朗普向來「語不驚人死不休」，佢揚言上台後會解決美國面臨的每一場危機，並發布超過100項行政命令，以及立即撤銷拜登任內簽署的所有激進和愚蠢行政命令，以結束美國過去4年的衰落。眾所周知，特朗普在國際政治上傾向孤立主義，利用關稅為美國謀取最大利益。佢喺就職演說中並冇提及具體的關稅計劃，但就重申有意成立海外國稅局，即從外國徵收巨額關稅和其他收入的新機構。查實由美國建國至南北戰爭時期，聯邦政府的收入有90%來自關稅。英國有媒體亦指出，美國歷史上共和黨政府主政時，往往是貿易保護主義抬頭的時候，美國有70年時間都係採取高關稅政策。

是以特朗普上任前，全球幾乎都在激烈猜測佢宣誓就任總統後，會立即徵收哪些關稅？競選期間，侵侵誓言對全球進口到美國的商品徵收10%至20%的高額關稅，對來自中國的商品徵收60%關稅，以幫助減少目前每年超過一萬億美元的貿易逆差。如今美媒指，特朗普上任首日會指示相關部門評估美國與中國和鄰國的貿易關係，但不會在上任第一日徵收新關稅。

特朗普開局，對中國似乎擺出友善姿態，暫時中美吹和風，姑不論侵侵是否「口蜜腹劍」抑或「先禮後兵」，若然一味深信「美國優先」而胡亂瞎搞，譬如對中國徵收高關稅，只會推高美國通脹，對美國經濟百害而無一利，要展現美國的黃金時代，中美「合則兩利，鬥則俱傷」是不移至理！