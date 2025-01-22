冰鑑春秋：是幸福還是災難？

特朗普在就職演說中聲稱將開啟美國的「黃金時代」，並宣布美國從今起只有男女兩種性別，對美墨邊境宣布「國家緊急狀態」，派遣軍隊擊退災難性的入侵。他將振興美國製造業，大舉開挖石油，停止對電動車的補貼政策，拿回巴拿馬運河，將墨西哥灣改為美利堅灣，還退出《巴黎氣候協定》。

為了表現自己劍及履及，特朗普在就職慶祝遊行後，就開始簽署行政命令，包含一口氣撤銷拜登任內的78項行政命令，赦免約1,600名2021年國會暴動暴徒、退出世衞組織、暫緩TikTok禁令75天。還直接對記者表明，正考慮在2月1日起對加拿大與墨西哥徵收25%的關稅。倒是對於中國大陸，他只說他第一任期時對中國的關稅仍然有效，後續會如何操作，仍舊諱莫如深。

但這樣做真的能讓美國就此步入康莊大道，成就特朗普口中的「黃金時代」嗎？

事情恐怕沒有這麼簡單，因美國總統權力雖大，但參眾兩院通過並由總統簽署的法律，還是優先於行政命令。總統的行政命令可被提起訴訟並由法院審查，而國會也有權通過立法程序修改或廢除行政命令。美國總統對國會通過的法案可以行使否決權，但若獲得國會三分之二以上支持，則總統的否決權就會被推翻。更別提總統雖然是三軍統帥，但要同他國宣戰，卻一定要經過國會的同意。

何況美國各州有制訂自己法律的權力，聯邦能夠介入的範圍有其極限，而特朗普想要大展拳腳的許多法案，都會直接牴觸各州現行的法令，只要一個處理不慎，輕則引發一連串的法律爭議，重則會導致直接衝突，甚至升溫成為暴動抗爭。

新任總統特朗普帶給美國的到底是幸福還是災難，或許很快就可以見真章了。