橫眉冷看：合作解決一切問題

特朗普終於如願以償，再次入主白宮，在就職前後，他不斷向中國釋出善意。一個月前，他已公開表示，希望邀請中國國家主席習近平，出席自己的總統就職禮。習主席最終派出國家副主席韓正代表出席。特朗普暫時無緣與習主席見面，便轉而在就職前的3天，主動與對方通電話，這個意圖十分明顯，就是想盡早改善雙方的關係。

新任白宮主人就職當天，立即簽署法令，將中國網絡平台TikTok「不賣就禁」法令的執行日期，延長了75天，希望最終能找到解決方案。近日更有美國傳媒透露，特朗普私下向幕僚表示，打算在未來一百天內，到中國訪問。

以此看來，特朗普念茲在茲，就是想重建中美關係，而且表現得頗焦急，就像一個渴望被愛的姑娘，不停示意，但求對方能夠多關顧自己。

以往，很多人擔心特朗普上任之後，會加倍力度對付中國，持此論者，其實是不大了解侵侵的性格。此君最愛刷存在感，任何時候都想成為新聞製造者，2018年，他率先掀起對華貿易戰，在當時來說，那是大新聞，但時至今日，如果再彈此調，新聞價值已相應降低，反倒若是突然轉向，大幅度改善對華關係，或許更能吸引傳媒的眼球。

因此，特朗普在未來4年，大多會集中尋求其他玩意，例如向格陵蘭、加拿大以至巴拿馬開刀，務求讓新聞界目不暇給，至於對付中國，未必再是他的頭號外交政策。

至於新任白宮主人想與北京重修舊好，也是有實際需要。美國上一任總統拜登為世界留下太多爛攤子，亟待侵侵去收拾。正如特朗普本人所說，只要中美兩國合作，幾乎可以解決世界上的一切問題。