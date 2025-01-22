筆下風雲：距離內戰又近一步

特朗普2.0正式開始，他在就職演說誇誇其談，要展開美國黃金時代，告別過去政府的衰敗管治，並要團結國家，贏得在場人士站立鼓掌。與特朗普僅隔着主禮者一個身位的過氣總統拜登，以及其副手賀錦麗，整個就職禮不是「玄壇咁口」黑口黑面，就是似笑非笑面帶不屑。可以肯定的是，特朗普句句打臉拜登，開展的不是團結國家的黃金時代，而是美國大撕裂正式來臨。

君不見，特朗普就職後，一口氣廢除78項行政命令，全部都是由拜登簽下，此舉無異於宣告拜登施政無能，全屬衰敗施政，說到底就是刻意抬槓，為反而反。

不難預計，特朗普除了跟拜登對着幹，更會對政敵展開政治追殺，就像拜登當年利用司法手段追殺特朗普一樣。這就難怪，拜登直到最後一刻仍在運用特權「預防性特赦」家族成員。

政壇將有一番腥風血雨，而民間亦必亂作一團。特朗普宣布南部邊境進入緊急狀態，要求加強人員和資源部署、增加物理屏障等措施，停止所有非法移民入境。拜登任內設立的「CBP One」程式亦即時關閉，該程式容許尋求庇護的外國人進行預約進入美國。一旦完成部署，下一步便是武力驅趕非法移民，會否激化這些最底層人士跟政府「死過」，治安會否更加惡化，想也想得到。

與此同時，民主黨及其左膠支持者一直提倡的LGBT、多元化性別等議題，亦被特朗普一舉推翻，揚言美國只承認男女兩種性別。這些性小眾向來覺得遭受歧視與迫害，侵侵此舉必會加劇性小眾的反抗。不用水晶球預測都知，在侵侵治下，美國「文化大熔爐」傳統不再，內部矛盾愈演愈烈，政治對立無法消解，距離內戰又近一步矣。