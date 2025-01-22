強詞有理：禍福難料

特朗普重返白宮，高呼「美國的黃金時代已經來臨」，可謂顧盼自雄，躊躇滿志。其實，為政不在多言，治理國家並非靠口號，上次「讓美國再次偉大」未能實現，這次「黃金時代」也未必來臨。如侵侵能吸取上一任期的教訓，少點瞎折騰，未來4年也許會好過些，否則難以樂觀。怕只怕，以其張揚的個性，相信很難不折騰，美國乃至全世界正進入一個無法預知的時代，是福不是禍，是禍躲不過，許多國家只能望天打卦，尤其是美國的所謂盟友們。

美式民主最大特點是人走茶涼、人亡政息，拜登剛剛離任，其政策便面臨被全盤推翻的命運。特朗普上任第一天除了宣布退出《巴黎氣候協定》，並撤銷78項前朝政府的行政命令、行動和備忘錄。基本上凡是拜登支持的，特朗普就反對，凡是拜登簽署的，特朗普就推翻，按照其說法，前朝的行政命令都是激進和愚蠢的。實際上，美國政策之所以短命，效率之所以低劣，治理之所以紊亂，正是因為每隔幾年就要推倒重來，新官不理舊帳，後任否定前任，同僚互相拆台，這樣的制度竟然還備受吹捧，實在奇哉怪也。

當然，特朗普並沒有完全說錯，拜登政府許多政策確實是激進和愚蠢的。就在卸任前夕，拜登還一口氣頒布32項行政命令，分明是故意挖坑，特朗普當然要推倒重來。例如在針對TikTok的問題上，拜登政府企圖趕盡殺絕，而且故意將下架的時間定在其下台前一天，但特朗普偏要唱反調，多次出聲支持TikTok，間接拯救了這個廣受美國人歡迎的社交平台。須知TikTok在美國擁有1.7億用戶，包括700萬商業用戶，特朗普施予援手，自然可以贏得用戶好感，可謂無本生利，比拜登高明多了。

也許正是因為特朗普頻頻釋放善意，中方才會打破慣例，派國家副主席韓正出席其就職典禮，給足了面子。特朗普表示希望上任100天內訪華，到底能不能成行，目前言之尚早，單是這份誠意就勝過拜登了。拜老頭4年任期始終未能踏足中國，成為近數十年來唯一沒有訪華的美國總統，可見其心胸和格局實在不怎麼樣。

這次特朗普就職，台灣也派出由立法院長韓國瑜率領的所謂跨黨派慶賀團，結果竟然無法入場觀禮，只能在場外吹冷風，實在尷尬。當然，只要台灣當局不尷尬，尷尬的就是別人。