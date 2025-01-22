坦言集：兩個革命

特朗普的第二個美國總統任期，會是在推動美國的革命。但這個革命會推翻原來的體制，卻不是用保守與進步可足夠形容。

它是保守，因為它把近幾十年美國政府推行的社會政治與經濟的變革逆轉，是反革命的革命。例如否定清潔能源的發展，堅持化石能源的重新擴大使用。它否定政治體制的包容性，取消納入建制內的DEI（多元、平等、包容）的政治原則。不承認性別的多樣化，只認可男性、女性天生的分別。經濟上維護傳統工業化的產業、企業與產業工人，實行市場保護。

可同時它亦代表地產金融和科技產業的利益，推動經濟的進一步金融化、虛擬化，和以科技替代社會政治經濟的既有體制、既有利益。一方面他走回頭路，另方面卻把原有和過往的體制來個翻天覆地的革命。這屬真正的革命，且不僅限於政治層面，而是觸及社會組織的基礎，可視作傳統工業革命後資訊革命的進一步演變。

特朗普之可以在他要建立的政治體制內，同時容納這兩個不同取向和發展方向的革命，一是他的民粹主義，沒有根本的道德標準，原則上為了在選舉政治中取勝，他只看支持選票的多少，選票多的他便拉攏依附。他是商人，是最典型唯利是圖的資本家，對社會、對產業、對經濟全無歸屬感，不會執着。哪處賺錢最多最易，便趨向哪處。此所以在上任伊始，他便利用總統的市場價值，發行個人meme虛擬貨幣，憑空借投機賺取暴利。

他的民粹主義是萬般靈活。他可以隨時說謊隨時反口改變立場與主張。所以他可以把反革命的保守革命與科技革命並納，不理會其相互的根本矛盾，只求取得最多選票，賺最多的錢。他從開始便沒有準備堅持這兩個不同革命，隨時可變。也因而造就特朗普政權令人意料不及的政策取向矛盾。

不過，這兩個革命都有其基本的利益勢力，根深柢固，並不從屬特朗普，雙方只是互相利用。特朗普不可能駕馭它們，但卻用欺壓外國來提供給兩者從政權取得的額外利益。把國內利益衝突轉變為「讓美國再次偉大」與外國利益的衝突。讓這兩個革命的國內利益集團，在特朗普領導、操縱下一起攻擊外國、奪取外國資源來滿足各自的欲望，因此能否成功欺壓外國便成為特朗普政權成敗的關鍵條件。美國優先便是一致以外國為敵。