拖船斷纜 男工失平衡墮海

【本報訊】昨日接近中午12時，一艘拖船在清水灣鄉村俱樂部對開近東龍洲之間海域，協助海關拖走一艘船隻期間，懷疑繩纜突然斷裂，拖船搖晃下，一名67歲男工失平衡墮海，在場海關人員見狀，慌忙報案求助。救援人員接報趕至，迅速救起昏迷的男事主，他被載返岸上後，再由救護車送院搶救，幸經救治後已回復清醒。

海關表示，昨日上午，海關委託外判的拖船公司將一艘涉案船隻從昂船洲海關船隊基地拖至深篤灣船隻扣留中心。事發期間，拖船正途經西貢對開海面，由於當時拖船繩纜突然斷裂，導致一名在涉案船隻上的拖船公司職員失去平衡而墮海，隨後被送往東區醫院接受治療。意外發生後，海關已即時派出海關船隻到現場協助救援行動，並將配合相關部門進行事故調查。

壓縮機噴氣體傷兩搬運工 另在昨晨9時許，兩名分別姓周（33歲）及姓莊（39歲）男工，在東涌喜東街23至25號一地盤搬運空氣壓縮機期間，懷疑機內突然有氣體噴射而出，導致二人分別胸口及面部受傷。救護員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，意外原因有待調查。