3黑漢消夜捱斬 食店血漬斑斑

去年樓上吧結怨 5煞舞刀大清算 昨日凌晨時分，3名黑社會成員在大角咀一食肆消夜，期間有4至5名刀煞闖入向他們揮刀狂斬，得逞後登乘接應車輛逃去。3黑漢猝不及防，分別手腳、背及腰部中刀，同需送院救治。初步調查相信，事件與去年冬至翌日，在尖沙咀一樓上吧指摘他人「眼超超」的衝突有關，指摘一方更有人遭車輛撞飛，詎料捱撞一方3人昨在大角咀遇襲浴血。

現場為大角咀菩提街4號一食肆，昨日凌晨約1時半，3名男子在上址消夜期間，突有4至5名刀煞闖入，不發一言舉刀向3人猛斬。3男子本能反抗，惟赤手空拳難敵利刀，結果同告受傷淌血。刀煞得逞後奪門而出，最後登乘接應車輛逃去，餐廳職員見狀，慌忙報案求助。

兇徒乘接應車輛逃去 救援人員接報趕至，證實一名姓吳（31歲）男子手腳及背受傷、一名姓黎（30歲）男子腰及腳受傷，另外一名姓余（27歲）男子，則在衝撞期間扭傷腳部。救護員替傷者敷治包紮後，吳男被送往伊利沙伯醫院救治，其餘兩人則被送往廣華醫院治理。

警員圍封食肆，現場一片狼藉，枱櫈被翻倒，餐具散滿一地，紙箱、牆身及地上均遺下斑斑血漬，場面觸目驚心。執法部門經初步調查後，把案件列作「傷人」，正追緝刀煞及調查案發原因。

消息稱，3名傷者俱為黑社會成員，去年12月22日即冬至翌日早上，尖沙咀山林道一樓上酒吧有兩批不同幫派的黑社會成員，疑因「眼超超」爆發衝突，期間雙方你推我撞場面混亂，更有3名男子持刀指嚇。其後，被指「眼超超」一方成員駕車離去時，把對方一人撞飛，一名20歲男子涉案被捕。詎料至昨日凌晨，捱撞一方3人在大角咀消夜遇襲血濺食肆。