西貢赤柱緝私煙 百箱貨擱淺南丫海面

【本報訊】執法部門懷疑近日有人在本港東面和南面水域進行走私活動，經深入調查及情報分析後，前日凌晨聯同海關於西貢和赤柱一帶進行反走私行動，期間偵破兩宗走私案件，扣查兩輛懷疑涉案貨車，檢獲約374萬支懷疑私煙，估計總市值約1,700萬元，應課稅值約1,200萬元，並拘捕一名男子。

首宗案件中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢白沙灣碼頭，期間數名形迹可疑男子將貨物由快艇搬至岸上一輛貨車。人員隨即採取行動，但該批男子跳上快艇，然後高速往牛尾洲方向逃去，雖然人員尾隨追截，快艇最終仍在牛尾海一帶逃去無蹤。人員當場檢獲約64萬支懷疑私煙，估計市值約300萬元，應課稅值約212萬元，並扣查該輛貨車。

疑犯失足跌岸邊就擒 而在第二宗案件，人員發現3艘沒有亮起航行燈的快艇駛至赤柱聖士提反灣（南）碼頭，同樣有一批形迹可疑男子從快艇搬貨至岸上一輛貨車。該批男子在人員採取行動時，慌忙跳上快艇飆逃，其中一名男子懷疑失足跌落碼頭岸邊，他即時獲救沒有受傷。經調查後，人員拘捕該名姓杜（46歲）本地男子，涉嫌違反《應課稅品條例》。同時，人員在海面追截該3艘快艇，惟快艇最終逃離香港南面水域往內地方向駛去。人員在場共檢獲約94萬支懷疑私煙，估計總市值約432萬元，應課稅值約310萬元，涉案貨車已被扣查。

至前日早上約9時，人員接獲海事處通知，指在南丫島黃竹角泳灘對開海面發現一批懷疑被走私快艇遺下的私煙。人員到場後，發現有約216萬支懷疑私煙被棄於海邊。該批懷疑私煙市值約972萬元，應課稅值約714萬元。所有案件已由海關繼續跟進。

有本報讀者提供的照片顯示，黃竹角泳灘的岸邊有數以百計的箱形物體漂浮。畫面所見，箱形物被膠袋包住，表面再用膠紙綑綁，部分在沙灘「擱淺」，亦有不少被海浪沖刷隨水漂浮。