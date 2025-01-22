8內地客非法取酬 反向代購來港導遊

入境處放蛇拉人 7男女已判監禁 入境處一直關注黑工趨勢，積極打擊不同行業黑工情況，以保障本地勞工飯碗。近日，入境處發現有內地人士在社交平台宣傳「業務」，聲稱可以代購內地食物雜貨，再派出「步兵」送貨至香港交收；又或提供地陪服務，帶領客人到香港不同景點觀光。入境處人員在過去近一星期採取「放蛇」行動，成功拘捕8名涉案男女，當中7人已被法庭裁定罪成判監。

入境處近期根據情報分析，得悉有內地人士利用社交平台，宣傳反向代購及地陪服務，為客人由內地超市、餐廳等購買食物、日用品、雜貨等，再以「步兵」方式在香港指定地點交收。而地陪服務則涉及陪伴客人在本港不同地點觀光，提供導遊服務、協助拍照及介紹景點等。

入境處人員經深入調查後，鎖定一批內地服務提供者，於上周一（13日）至前日在社交平台「放蛇」喬裝顧客，向相關人士查詢及預訂服務，待涉案人士由內地來港時將他們拘捕。被捕人士為4男4女（19至52歲），當中包括4名女地陪及4名代購男「步兵」，他們俱為內地旅客。行動中檢獲手機、代購貨品及手推車等證物。

初步調查顯示，有關地陪的時薪約100至300元，而代購步兵則收取每宗交易100至200元。7名被捕人士上周已分別於沙田及屯門裁判法院，被裁定「違反逗留條件」罪成，被判處監禁54日至兩個月不等，其餘一人則仍在調查。入境處強調，將繼續打擊同類型罪行，不排除有更多人被捕。

入境處提醒，部分服務提供者訛稱自己為香港居民，惟他們來歷不明、服務質素成疑。年近歲晚，市民添辦年貨時需謹慎選擇代購服務，而在使用裝修、清潔及地陪等服務時，亦需確保對方可在香港合法受僱，否則可能誤墮法網，需要承擔刑責。

東九反黑工拘27男女 另外，東九龍區執法部門聯同入境事務處人員，於前日進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區多個罪案黑點，並拘捕27人，包括14男7女內地人、一名印尼籍女子及5名本地男子，年齡介乎25至66歲，他們俱已被扣查。

被捕男女分別涉嫌「行使偽造身份證明文件」、「僱用不可合法受僱的人」、「違反逗留條件」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「管理色情場所」、「涉及不道德活動」、「未有攜帶身份證明文件」、「逾期居留」及「在香港有遣送/遞解離境令生效下，而接受有薪或無薪的僱傭工作，或開辦或參與任何業務」等。