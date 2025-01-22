醫健：健康在您手：用腦袋「加操」的意象訓練

無論是業餘運動愛好者，還是專業的運動員，當你受傷而需要長時間休息及治療，復原過後的基本能力，如肌肉爆炸力、力量、反應及敏捷度等，也會比受傷前大幅下降。要重拾狀態或重新掌握每個動作的感覺，過程也很漫長。

感官訓練保持比賽狀態 我們除了盡力完成復康訓練外，還可加操額外的「意象訓練」。顧名思義，意象訓練並非依賴四肢，而是倚重感官，包括觸覺、視覺和聽覺，配合腦袋不斷練習，演練運動及比賽中的動作。即使我們在受傷的階段，也可利用意象訓練，讓身體保持最低限度的替代訓練。在教練的專業指引下，利用聲音、畫像和靜思等操練，提升學員的比賽情緒狀態，令訓練時的感受貼近真實的情景。

筆者多年前曾為一位比賽前受傷的健美新手提供意象訓練，使他追趕因為受傷而失去的練習時間。在訓練過程中，重複播放慢動作影像，可讓學員清楚注意展示肌肉時的每個仔細要點，再指引他想像自己做每個姿勢時，控制目標肌肉的力度和感覺，以及控制呼吸和面部表情等。

播比賽聲音助投入情緒 同時，在訓練中播放他在比賽展示肌肉時播放的音樂、預錄的觀眾喧嘩聲、裁判的發令聲及環境敍述等，使學員更容易投入比賽的情緒。不斷交替的意象及復康訓練，可使學員的臨場發揮更有把握及自信，抗壓能力也大大提升。如有需要，可向你的運動教練尋求專業意見。

聖雅各福群會賽馬會We WATCH優活健康計劃經理陳國雄

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