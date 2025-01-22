爆竊花膠倉 3男及2黑工落網

【本報訊】本周日（19日）晚上7時許，有竊賊破壞葵涌葵榮路安發工業大廈一單位的捲閘及木門，繼而入內掠走150包共重約4.7噸、市值約229萬元的花膠。竊賊得逞後，聯絡兩間速遞公司使用兩輛貨車，把該批花膠運送至元朗錦田錦莆路及上水深港中心貨倉。物主於前日下午揭發失竊，在下午約2時報案求助。

網上租車轉運4.7噸貨 執法部門經調查後，發現賊人利用網上不同平台租用貨車，把該批花膠轉運至新界多個貨倉。至前日晚上，警員在上水深港中心貨倉外埋伏，拘捕一名懷疑涉案的34歲男子，並且尋獲部分贓物。經進一步調查後，警員鎖定粉嶺流水響布格仔路一貨倉，至昨日上午搜查上址，起回共重3.5噸花膠並拘捕4名男子（37至51歲），當中兩人為持雙程證的內地黑工。該5名男子被捕涉嫌「串謀爆竊」、「處理贓物」及「僱用非法勞工」等，已被扣留調查。

據了解，被捕5人分別報稱物流公司東主、員工及無業，暫未發現他們有黑社會背景。調查顯示，竊賊首先在網上租車把花膠轉運至多個地點，繼而租用另一車輛以百鳥歸巢模式把花膠運送至上水貨倉，不排除餘下花膠已被運離香港。