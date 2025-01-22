東呼即應：撞冧路邊鐵騎 推車男不顧而去

【本報訊】提起運力，其實也有不少「運力」界高手隱藏於民間呢！網上有片段顯示，有男子推着手推車，撞跌了一部「綿羊仔」，他甚至懶理頭盔跌在旁邊的狗廁所上，過程被後車車Cam全拍下，還了後車清白。

任由頭盔掉進狗廁所 網上有片段顯示，一名男子推着一架手推車在馬路行過，不慎撞跌停泊在路旁的一輛「綿羊仔」，然而未知是否因為太過全神貫注於推車，撞跌「綿羊仔」後，他竟逕自走開。

將一輛「兩轆」隨便放街上，還要擺得略嫌隨便，司機當然有責任了。不過，推車男又是否需要撞跌它呢？還把「綿羊仔」的頭盔撞跌掉進狗廁所，也不幫忙拾起，待會綿羊仔司機戴上頭盔，豈不是……難怪後車司機將車Cam片放上網，先自證清白，免得綿羊仔司機火冒三丈，當作是後車司機的所為。

當然，站高一個層次去看，《東呼即應》在上周亦曾探討，香港電單車泊位嚴重不足，平均6輛車爭奪一個車位。網民可以看片食花生，但港產官僚見狀，拜託自動自覺，醒目做事吧！