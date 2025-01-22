護理保健師註冊 最快2027年實施

【本報訊】政府早前成立委員會檢視院舍員工的技能及資歷要求，藉以挽留人才並吸引新血入行。檢討工作於去年底完成並提出多項建議，包括增設涵蓋護理與保健兩方面職務的「護理保健師」職級，減少與醫護界競爭人才，助解決院舍人手緊張問題，又建議修訂法例，院舍可聘用登記護士或「護理保健師」以符合有關法定人手要求。當局預計明年諮詢立法會福利事務委員會，最快於2027年實施「護理保健師」註冊。

料明年下半年推課程 院舍基本服務涵蓋多項護理程序，現時多數由登記護士和保健員一同執行，故兩者之間的職責出現不少重疊。報告建議新增「護理保健師」職級，為社福界培育專屬的專業護理人才。在設立「護理保健師」初期，會先邀請現職註冊保健員並擔任該職位不少於3年的人士接受培訓。

至於要成為「護理保健師」，須完成認可的培訓課程以取得專業文憑，總學習時數為760小時，當中包括480小時面授課程及280小時實習，入讀學歷與登記護士（普通科）訓練課程的要求一致。當局預計培訓課程最快可於明年下半年推出，而每名「護理保健師」的培訓成本介乎6萬元至10萬元。

當局又預計，今年上半年會進行修訂《安老院規例》和《殘疾人士院舍規例》的籌備工作，至今年下半年開始草擬《修訂規例》，明年上半年將會就《修訂規例》諮詢立法會福利事務委員會，然後將《修訂規例》提交立法會以「先訂立，後審議」的程序修訂相關條文，最終於2027年實施「護理保健師」註冊。