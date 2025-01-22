DSE今年5.5萬人報考 增近1成

考評局續指，今年DSE的乙類應用學習科目設有58個科目，共有7,891名考生報考，較去年增加約百分之四。應用學習課程內容實踐與理論並重，與寬廣的專業和職業領域緊密連繫，配合核心科目、選修科目及其他學習經歷，讓學生體驗全面的學習經歷。

新設韓語 91人報考

另外，丙類其他語言科目由今年起推行新安排，考生直接報考法語、西班牙語、德語、日語及韓語在香港舉辦的官方考試。新安排下，今年有超過770人報考其他語言科目，高於歷年的平均報考人數；當中，日語「冧莊」最多考生報考的科目，有586人報考，新設的韓語則有91人報考。考生須於2月28日或之前向考評局提交或更新相關的成績證明文件，考生於指定或更高的語文能力水平考試所取得的成績，會獲納入為DSE丙類科目的成績。