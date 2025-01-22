教局檢視本地大專生定義 參考英國星洲

【本報訊】教育局目前正檢視專上院校取錄學生時的「本地生」定義，局長蔡若蓮指會參考英國、新加坡等地的政策。她指出近年不少內地人透過人才計劃來港工作及居住，現時本地生的定義或會做成不公，故有檢討的需要。該局常任秘書長李美嫦則指不少國家地區的大學都不會以「本地生」及「非本地生」二元制進行收生，例如會考慮入讀大學前3年是否常居當地。

政府財赤 倡大學善用「私己」 至於政府面臨財赤，李美嫦指全政府都要減人減錢，大學在新學年起加學費，透露正研究在下一個3年期相應地調整教資會向大學的撥款，又提及近月有報道指各大學有健康的財政儲備，相信可靈活運用「私己錢」應付學科發展。

衞生署早前公開逾百間未參與外展疫苗接種的學校名單，引起不少校長強烈不滿。李美嫦指一直有與衞生部門進行溝通，承認具體細節可以做得更好，但雙方的原意都是想為學生好。她又解釋指未參與外展疫苗接種，亦不代表學校無安排打針，例如不少國際學校會自行安排機構、診所，另外名單中有不少幼稚園，不少年紀較小的小朋友都需家長陪同才可接種疫苗，故較難安排。