將軍澳站空地建有蓋廣場 供455車位

【本報訊】政府向立法會提交兩項撥款申請，擬把將軍澳第66區市鎮公園及公眾停車場和上水彩順街公眾停車場作一地多用的發展，其中港鐵將軍澳站對出作為臨時停車場的空地，將修建為一個園景花園及有蓋廣場，地底是設有455個泊車位的公眾停車場，當中包括約300個自動泊車系統車位。運輸及物流局局長陳美寶昨到上址旁邊的入境事務處總部，由入境事務處處長郭俊峯陪同參觀大樓內供職員使用的「拼圖型」自動泊車系統的運作情況。