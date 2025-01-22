特朗普稱爭取釋放黎智英 港府斥施壓妨礙司法公正

【本報訊】特朗普已經宣誓正式成為美國第47任總統，他上任前曾經揚言爭取釋放黎智英，港府昨日強調本港司法公正是「固若金湯」，任何法庭審訊的案件都是按照法律和相關原則審理；任何政治壓力都是妨礙司法公正，期望外界不要干預本港審訊案件，指出法官會公平公正作出裁決，包括國安案件。

被問及是否擔心特朗普上任會有更多制裁措施，港府指政府的工作是為市民的福祉着想，「right in our action and decision」，同時任何干預本港司法的行徑都不會成功。

港府提及特朗普上任是推展港美雙方關係的好開始（good start），指港方一向會和包括美國在內的不同國家作交流，期望推廣更多人民交流，但指雙方互相尊重是重要，國家和美國或是香港和美國之間，有着共同利益關係。港府又稱，會同時發展中東、一帶一路國家的新市場，會盡全力發展促進正面關係。對於和美國的關係，會作最壞情況的打算（prepare for the worst），保護市民和企業。