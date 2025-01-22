陳方安生游說彭斯 黎智英落編採指示

告知李柱銘認同做法 親赴英美晤政客 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨繼續接受控方盤問。庭上披露，2019年3月，陳方安生赴美跟時任美國副總統彭斯「密會」，黎智英認為，此舉可被視為國際游說。黎認同這種方法，並於同月向李柱銘傳訊息，稱現時瀰漫對抗中國的氣氛，屬游說美國的好時機。同年年中，黎亦親自赴英美，跟彭斯等人會面。

黎智英昨同意控方指，2019年3月，美國前駐港總領事郭明瀚曾跟陳方安生會面。同月，陳方安生會見美國前副總統彭斯。郭明瀚跟陳方安生會面後，透過訊息把雙方對話內容報告給黎，提及郭明瀚向陳方安生指，逃犯條例修訂對香港而言是個危險，並說應該在4月尾前好好討論。黎於庭上指，郭明瀚是他的朋友，知道他很關注香港，所以才將會面內容報告給他，謂郭明瀚主動提供協助，就條例修訂給予建議。

黎智英同意，收到報告後，即把它轉寄給李卓人、何俊仁及李柱銘等人。其中黎向李柱銘說，現時瀰漫對抗中國的氣氛，兩黨明顯對中國懷敵意，這似乎是在華盛頓進行游說的好時機。控方指，早於2019年3月，黎已經萌生國際游說的想法。黎於庭上指，這並非他的想法，而當時陳方安生已經在進行游說，以便引起美國關注。被問到是否同意這種方法，黎答是。

就陳方安生會見彭斯一事，黎智英承認曾把兩人會面的相片傳給壹傳媒前行政總裁張劍虹，向張稱這是重大的新聞，着對方利用這新聞達到最大效果。黎智英昨起初說只是傳給張作參考，及後同意可算是編採指示。

知悉泛民赴美籲懲中港官員 庭上提及，李柱銘等泛民人士計劃在2019年5月前往美國，討論香港問題。黎智英指，他希望郭明瀚能參與李柱銘的赴美計劃。黎指，郭明瀚是義務性質幫忙，出於朋友關係，他自願付費給郭明瀚，但強調跟郭明瀚不存在任何協議。控方指，赴美計劃之目的，是透過引起美國國會的注意，帶着游說制裁的意願。黎稱不知道，又指他無份參與這次計劃。

不過，黎智英承認，他獲知會計劃的目標之一，是要美國懲罰中港官員。至2019年5月，Mark Simon轉發郭明瀚傳給李柱銘的訊息，內容提及，郭明瀚就李的美國之行提建議，包括讓時任美國國務卿蓬佩奧向記者發布會後紀要，及感謝蓬佩奧對一國兩制的支持。黎同意，會面後美國國務院發聲明，指蓬佩奧斥修例威脅香港法治，這做法似是郭明瀚的建議。

黎智英亦同意，他於2019年6月25日離港，至翌月中旬返港，期間先後前往英國、加拿大及美國。其中他在英國跟英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯、英國保守黨人權委員會委員裴倫德及英國上議院議員奧爾頓勳爵見面，並於美國與蓬佩奧、彭斯等人會面。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點