欠債尋短人士趨多 團體年接近1800宗求助

【本報訊】近年因債務問題而有自殺傾向的人數有所上升。明愛向晴軒於昨日發表有關支援受自殺危機困擾的債務人士之研究，發現2023/24年度，旗下的兩條24小時熱線共收到1,779宗具自殺風險的求助個案，較2021/22年度多了1,116宗，升幅達169%；綜合過往3個年度，具自殺風險的求助個案中，受債務困擾的個案每年比例均佔三分之一以上，且呈持續上升趨勢。團體表示，自殺念頭是求助信號，希望社會大眾能察覺自殺危機信號，及早求助，包括鼓勵債務人及家人與專業人士商討，致電輔導專線與社工傾談等，避免情況惡化。

明愛向晴軒表示，旗下兩條24小時熱線於2023/24年度共收到1,779宗具自殺風險的求助個案，比2022/23年度多了453宗，升幅為34%，而比2022/23年度的升幅就更驚人。過去3年共有近1,400宗具自殺風險的債務求助個案，這些求助者身份主要分為兩類，包括債務人本人和債務人家屬，分別佔80%和20%。男女比例方面，債務人以男性居多，佔60%；債務人家屬則以女性居多，佔88%。

根據數據及前線觀察，導致債務的原因眾多。當中因騙案而欠債的個案只是眾多債務個案中的冰山一角，其他重要的原因還包括經濟拮据、賭博、協助家人朋友還債、經營與投資失利及失業等。而負債金額則由數萬元至數百萬元不等，最高達近1,000萬元。

與社工傾談有助紓壓 根據問卷調查，受訪者在使用向晴軒熱線前，平均壓力分數為7.3分；使用服務後，平均壓力分數則減至4.8分，有88%的受訪者表示在接受熱線服務的即時介入後，情緒得以有效紓緩。向晴軒建議，債務人及家屬可以在出現債務問題的初期，盡早尋求協助，若察覺自殺危機信號，也應多陪伴及聆聽；協助商討解決債務的方法；致電向晴軒熱線或財困壓力輔導專線，與社工傾談。