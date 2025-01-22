緊急派員上門 勸止吸氦氣青年
【本報訊】自殺是一個沉重的問題，但在香港撒瑪利亞防止自殺會任職15年的自殺危機處理中心主任韋賽姬，卻經年累月與自殺求助個案奮戰，她憶述一個印象深刻的個案，指有青少年因為背負考大學和家庭問題的雙重壓力，感壓力「大到想自殺」，曾丟棄自己的身份證明文件，買了兩罐氦氣準備結束生命，幸中心接獲其電話，緊急派員上門制止事件。韋姑娘坦言，我們每個人都會遇到不開心，甚至不少人會閃過「死」的念頭，若自己的知識或者能力無法處理，便應找人及專業機構幫助，像曾經求助的青少年，獲幫助後才確認有中至重度抑鬱，之後服藥及接受輔導，順利考上大學，走出陰霾。
韋賽姬憶述，首次見到該名青少年時，對方在大熱天穿長袖衣服，因為要遮蓋手臂：「佢嘅手好多痕」，當時對方已因壓力而𠝹手，但又不想讓人知道他自殘或有自殺的念頭，𠝹手之外，還會用滾水「淋自己嘅手」，或「熨斗燙傷手」，令一切看似是意外，韋姑娘既要輔導青年，也向其母親分享親子溝通方法。
社工：勿把死念當洪水猛獸
幾個星期後，中心接獲該名青少年的電話，當時他已打開其中一罐氦氣：「想試一下氦氣嘅感覺」，中心人員緊急上門後，對方已關閉房門準備自殺，幸中心人員極力勸導下挽回悲劇。韋姑娘說，該名青少年事後說出其實很害怕死亡，但又「儲緊勇氣」，所以「害怕死」也是一個保護因素，及時求助，勿把「死」的念頭當成「洪水猛獸」。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：