緊急派員上門 勸止吸氦氣青年

【本報訊】自殺是一個沉重的問題，但在香港撒瑪利亞防止自殺會任職15年的自殺危機處理中心主任韋賽姬，卻經年累月與自殺求助個案奮戰，她憶述一個印象深刻的個案，指有青少年因為背負考大學和家庭問題的雙重壓力，感壓力「大到想自殺」，曾丟棄自己的身份證明文件，買了兩罐氦氣準備結束生命，幸中心接獲其電話，緊急派員上門制止事件。韋姑娘坦言，我們每個人都會遇到不開心，甚至不少人會閃過「死」的念頭，若自己的知識或者能力無法處理，便應找人及專業機構幫助，像曾經求助的青少年，獲幫助後才確認有中至重度抑鬱，之後服藥及接受輔導，順利考上大學，走出陰霾。