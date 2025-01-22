19歲以下自殺個案增 機構設專線救命要緊

經濟不景易感絕望 全天候聽心聲幫忙 本港青少年自殺個案連年上升，香港撒瑪利亞防止自殺會截至去年首10個月的求助個案統計顯示，19歲以下的求助個案有241宗，均被評估為中高危個案。該會「24小時情緒支援熱線」去年更接獲共17,340宗來電，其中11,937宗有求助，按年上升約1,322宗。該會總幹事陳曉園預料，今年相關求助料會繼續上升，因為自殺通常與經濟及社會等有關，當環球經濟差：「我哋都會有一個心理準備，自殺率係會上升」。

陳曉園接受本報訪問，談到香港撒瑪利亞防止自殺會的「24小時情緒支援熱線」及去年9月29日開設朋友專線「同理frd‧陪你聽」，至去年12月31日，朋友專線的來電及WhatsApp共接獲198個求助，當中有25個案開啟了「成為自殺危機」的介入機制；而該會的自殺危機處理中心於去年共處理了303宗19歲以下自殺危機個案。

根據香港自殺報道資料庫的統計，去年本港有1,131宗自殺及企圖自殺個案，當中5歲至14歲企圖自殺和自殺身亡至少有26宗、15歲至24歲則有至少77宗。

陳曉園以該會的個案分析，指自殺相關的求助者中，有三分之一是60歲或以上長者，近年青少年求助個案不斷上升，自2022年至2024年的3年中，19歲以下的求助個案持續上升，2022年有175宗，2023年急升至217宗，「已經有大幅嘅增長」，而去年首10個月，相關年齡層的求助更升至241宗。陳強調，以上求助者均被評估為中至高危的個案，相關人士不單止有死的念頭，而且已不是第一次萌生死念，據自殺危機者的分類，相關人士除了有具體的自盡想法外，可能開展了準備自殺的籌備工作等。

接求助首7天密集式接觸 陳介紹，該會對自殺危機的介入個案一般分兩類，一是有自殺意念的人，通常是中至高度自殺危機；二是關顧者，即事主的家人有自殺意念，去年該會有1,500宗個案需開啟「成為自殺危機」的介入機制，在接到有自殺危機者的求助個案後，首7天時間很重要，該會職員會與求助者作密集式接觸，透過輔導穩定其情緒，幫他建立一個安全網，降低對方尋死之心，在危機介入的6個至8個星期中，「（求助人的）危機慢慢跌落嚟時，再去搵根源問題」，之後就求助者的核心問題轉介至相關機構。

提到評估介入等工作時，自殺危機者的緊急介入服務均需有經驗的社工去判斷，亦會有危機輔導員和中心主任等，有時會邀請精神科醫生或者臨床心理學家等參與會議，他們會給予很多意見去處理比較複雜的個案。

政府削社福撥款影響服務 政府近年入不敷支，削開支的其中一刀是斬向社福機構發放的整筆過撥款，陳曉園表示，防止自殺會每年獲政府資助約1,500萬元，薪金佔了九成，防止自殺會的輔導服務很密集式，目前人手不足應付工作量，「呢幾年面對移民潮，走咗唔少社工」，做輔導的專注力要很高，直言要有優厚的待遇，才可以留到同事。近年自殺問題嚴重，「我哋唔能夠推個案，同時都唔想推」，她希望當局正視防止自殺會服務的需要性和必要性。