年初二維港煙花 6大熊貓「現身」

【本報訊】農曆大年初二（30日）晚上8時正，將有大型煙花於維多利亞港上空發放，與全港市民和訪港遊客共賀新歲。此次煙花匯演將以「滙豐香港160周年呈獻—金蛇迎春慶豐年之香港賀歲煙花匯演」為主題。

歷時23分鐘 燈飾襯托 此次煙花匯演共歷時約23分鐘，分為9幕不同主題，每一幕配有應景配樂增添氣氛。煙花會由3艘躉船在會展對出約350米處海域發射，共發射23,888枚煙花。今次煙花匯演第8幕以添福添喜為題，使用彩色煙花展現6隻可愛的大熊貓，令大熊貓圖案看起來立體。

煙花匯演在多處都可觀賞到，市民可在包括尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園以及紅磡繞道等多處觀賞此次煙花匯演。同時，在中環滙豐總行大廈以及灣仔香港會議展覽中心的外牆上還將上演全新的燈光匯演。

農曆新年期間廣州也會有煙花匯演，據悉持續時間將超過40分鐘，煙花製作公司行政總裁毛偉誠表示，香港的煙花匯演能比廣州的更震撼，相信持續時間的長短不會影響旅客來港看煙花的熱情。