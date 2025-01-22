大熊貓孖B 2‧16正式亮相 賣萌磨拳擦掌

稱分享喜悅予公眾 當局又謀辦命名活動 港產大熊貓孖B暴風式長大，農曆正月十九、即下月16日與市民見面，政府主張再舉辦命名活動。政府又指在農曆新年將有多項慶祝活動，期間年廿九至年初七為內地一連8日的春節長假期，料有逾140萬名內地客經各口岸來港，日均訪港人次將會較去年十一假期及春節假期分別增加3%及14%，為確保各項活動順暢及有序進行，政府已經指示各個部門要做好準備。

政府官員曾到海洋公園探訪大熊貓龍鳳胎，聽取海洋公園動物護理和獸醫團隊，以及中國大熊貓保護研究中心就牠們的健康狀況所作的評估和匯報，得悉一對寶寶正健康成長，昨更公布在下月15日，即大熊貓龍鳳胎半歲生日當天，會為一對寶寶舉行「亮相儀式」，市民和遊客可於翌日起，在海洋公園與大熊貓寶寶見面。政府主張大熊貓龍鳳胎有命名活動，讓市民大眾分享喜悅，詳情會稍後公布。

燒70萬公帑 安安可可用原名 翻查資料，政府去年亦有為國家贈送香港的大熊貓「安安」和「可可」舉辦「大熊貓命名比賽」，當局花費70萬元後最終沿用原名，外界批評浪費公帑，而當局則解釋，是比賽後才知原名更好。

政府又稱，農曆新年的慶祝活動包括本周六（25日）即年廿六起一連4日，政府官員會到各區探訪基層。在年初一晚有新春國際匯演花車巡遊，將有55個表演隊伍，當中會有來自法國、阿根廷、奧地利、印度、印尼及泰國的表演隊伍等外國表演隊伍。匯演的多隊表演隊伍更會是疫情後首次於年初二及年初三到大埔林村表演，多部花車亦會移師到大埔林村，供市民及旅客觀賞至正月十六。年初二晚有賀歲煙花，預料會吸引數十萬計市民和遊客在維港兩岸觀賞；年初三沙田馬場有農曆新年賽馬；年初四有足球賀歲盃。