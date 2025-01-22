中小企競爭法合規資訊站推出

【本報訊】企業對《競爭條例》認識不夠，不足四分之一的受訪中小企業有制訂相關計劃。競爭事務委員會昨推出全新「中小型企業競爭法合規資訊站」，以協助企業掌握條例重點，減少違法風險。競委會指交流發現中小企對條例有初步認識，惟資源有限未能有效落實措施。

僅24％中小企設相關培訓 競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章表示，早前一項「競爭法認知及意見調查」調查了1,000名市民及600間企業，調查發現，超過70％受訪者認為條例與他們自身或其業務息息相關。企業普遍對條例有基本認知，有81％受訪者或企業知悉競委會曾處理的個案，惟企業對競爭法的深入了解及合規工作方面仍有改善空間，當中僅有24％的中小企業有制訂競爭法的合規計劃或相關培訓。

這次推出的資訊站，是為中小企業提供全方位的競爭法資訊及工具。網站包括認識競爭條例、風險評估、我是受害者嗎及競爭法合規4個主要部分。蕭滿章介紹，認識競爭條例部分中包含9個不同主題以闡述條例重點，用虛構示例作講解，破解中小企業對競爭法常見的迷思，又指所有企業都應該制訂競爭化合規計劃，而對於中小企業而言，合規計劃通常較為簡單直接。競委會有特別為中小企業編製「競爭法合規計劃範本」，中小企業可自行調整並採納為內部政策。

風險評估則是針對中小企業常見場景而設的風險評估工具，在他們識別與競爭對手、供應商及客戶在業務上的接觸。該工具亦提供風險等級評估以及正確應對相關情況的建議。在我是受害者嗎的部分，則是提供實用資訊，協助中小企業辨識及應對可能遇到的反競爭行為，以提早防範。